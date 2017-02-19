تنبؤات بوقوع زلزال مدمر وتسونامي في الولايات المتحدة

وجد الباحثون بحسب “سبوتنيك” أن الصدع الجيولوجي المعروف في جنوب كاليفورنيا يمكن أن يلعب “لعبة قاسية” مع سكان الولايات المتحدة الأمريكية. ونشرت نتائج البحث في مجلة.”

وأوضح العلماء أن “الصدع فنتورا أو ما يسمى بـ Ventura-Pitas Point Fault، الممتد من غرب مدينة سانتا باربرا جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية حتى المحيط الأطلسي، موجود منذ زمن، وحتى ثمانينيات القرن الماضي، اعتبره العلماء ليس خطيراً، لكن آخر البيانات الجيولوجية تشير إلى أنه قد يتسبب بزلزال مدمر وتسونامي، وأهم المؤشرات التي تدل على خطورة الصدع هي تمدداته غير المنتظمة”.

وأضاف العلماء أن هذه التمددات تشير إلى أن الصدع قد يتسبب بزلزال قد تصل شدته إلى 8 درجات على مقياس ريختر، والأخطر من ذلك، أن قسمه الموجود تحت البحر قد يتسبب بكارثة “تسونامي” هناك.