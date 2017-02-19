المبعوث الصيني الخاص إلى سوريا يزور إيران قريباً

وكان شياؤويان قد التقى في نيسان / ابريل من العام 2016 مساعد وزير الخارجية الإيراني السابق للشؤون العربية والإفريقية حسين أمير عبد اللهيان، وتناول معه القضايا الخاصة بالوضع الراهن في سوريا، مشدداً حينه على ضرورة تحكيم رأي الشعب السوري في ما يخص تحديد الآفاق المستقبلية لسوريا وإعداد الدستور وانتخاب رئيس الجمهورية في هذا البلد.

وقال المسؤول الصيني خلال اللقاء، إنه لا يمكن لاي قوة أجنبية أن تتدخل في هذه القضايا وإنما ينبغي إتاحة الفرصة للشعب السوري ليقرر بنفسه.

هذا ويأتي اللقاء القادم بطهران بين شياؤويان مع المسؤولين الإيرانيين، في الوقت الذي استضافت العاصمة الكازاخية جولتين من المفاوضات الخاصة بالسلام السوري بالإضافة إلى ترسيخ وقف إطلاق النار بشكل مستديم باستثناء جماعتي النصرة وداعش الارهابيتين.