كيف نجت «دمشق» من محاولة «اغتيال سياسية».. ؟!

ارتبطت في الآونة الأخيرة، أسماءُ العديد من الشخصيات السياسية في سوريا، بإشاعات إعلامية تتعلقُ بمحاولاتِ اغتيالِ، لعل أبرزُها، الرئيس السوري بشار الأسد على يدِ حارسه الشخصي، بالإضافة إلى رئيسِ وفد الحكومة السورية إلى أستانا بشار الجعفري، هذه الطريقة التي لطالما اتبعتها وسائل الإعلام المعادية لدمشق، في محاولة منها لإحباط المعنويات تارةً وإرسالِ أمر عمليات تارةً أخرى، في وقتٍ سعتْ فيه الدولُ الغربية أيضاً لتنفيذِ عملية “اغتيال” من نوع آخر هذه المرة، عبر شن حملة سياسية على الدولة السورية في ظل انعقادِ مؤتمرِ أستانا واقتراب نظيره “جنيف”، مستخدمة أدواتها المتمثلةِ بالمنظمات الحقوقية والإنسانية، فمن تقرير منظمة العفو الدولية حول سجن صيدنايا مروراً بهيومن رايتس ووتش، التي اتهمت القوات الحكومة السورية باستخدام مواد سامة أثناء عمليةِ تحريرِ حلب قبل عدةِ أشهر، لتتعدد الرويات والهدف واحد تنفيذ عملية “اغيتال” سياسي لدمشق، ولكن كيف ولماذا في هذا التوقيت.

تجزم مصادر دبلوماسية سورية رفيع المستوى أن ما حصل أشبه بسيناريو “هوليوودي”، لطالما مارسته الدولة المعادلة للحكومة السورية، قبل انعقاد أي مؤتمرٍ بهدفِ تحسين شروط التفاوض، ومنعِ دمشق من الجلوسِ على طاولة المفاوضات من موقع قوة، وهو ما دفع هذه الدول إلى إشهارِ أوراقها السياسية في الأروقة الدولية على اعتبار أن القضايا الإنسانية هي التي تحرك مشاعر الرأي العام، قائلاً بتهكم “هل منظمة العفو الدولية تذكرت سجن صيدنايا بعد 6 سنوات من الأزمة، وهل “هيومن رايتس ووتش” تذكرت أيضاً في هذا التوقيت أن الحكومة السورية استخدمت غازات سامة في حلب التي تحررت من قبضة الإرهابيين قبل أشهر، هذا افتراء وإدعاءات كاذبة وهي ليست من محض الصدفة طبعاً”.

المصدر أعاد للأذهان أيضاً التجارب السابقة من عمر الحرب السورية، خاصة فيما يتعلق قبل انعقاد جلسة لمجلس الأمن الدولي أو لحقوق الإنسان حيث كانت المجموعات المسلحة تصعدُ من عملياتها العسكرية بوجهِ الجيش السوري من أجل محاولة استفزازه للقيام بردة فعل واتهامه بارتكاب المجازر أو استخدام أسلحة كيميائية، وهذا السيناريو يتكرر حالياً.

في المقابل، سعت عدد من الدول الغربية والعربية إلى تمييع مؤتمر “أستانا 2” على اعتبار أنه يحجم دورها، ويعطي دوراً أكبر لروسيا، فما كان منها إلا بث إشاعة إعلامية مفادها إحباط محاولة اغيتال لرئيس وفد الحكومة السورية بشار الجعفري، في محاولة منها لإشغال الأخير، وتوتير الأجواء داخل الوفد الحكومي السوري، سعياً منها لإفشال المفاوضات، خاصةً مع تأخرِ وصولِ الوفدِ التركيِ و وفد “المعارضة”، في إشارة واضحة إلى عدم إعطاء “جدية” للمحادثات، الأمر الذي تلقفه رجل الدبلوماسية الأول في الدولة السورية، متبعاً سياسيته التقليدية بشن الهجوم على خصومه متهماً إياهم بالمماطلة وسعيهم إلى إفشال المفاضاوت، دون التعليق على إشاعة الاغتيال، في انعكاسٍ واضح لسياسية دمشق التي تعرف بـ”النفس الطويل”، وعدم إعطاء أهمية للإشاعة الصادرة بحقها، وتنتهج أسلوب “الميّة” تُكذِّب الغطَّاس.

وبالعودة إلى المصادر الدبلوماسية، التي اعتبرت أن الجعفري تنبه جيداً أيضاً لمحاولة وفد “المعارضة” طرح أجندة سياسية محددة في “أستانا 2″، على الرغم من أن هذا الاجتماع هو لنقاش آلية وقف إطلاق النار والتحدث بالأمور اللوجستية العسكرية المتعلقة بتبادل المختطفين والأسرى والجثث، ما دفع رئيس وفد الحكومة السورية إلى توجيه رسائل لكن هذه المرة من “فوق الطاولة”، بعدم حرف مسار المفاوضات.

بدوره، أكثر الرئيس السوري من إطلالته الإعلامية حيث أجرى عدة لقاءات صحفية مع وسائل إعلام أجنبية معادية لمحور “دمشق”، أخرها الحوار الذي أجراه مع قناة TF1 وإذاعة Europe1 الفرنسيتين، والذي رفض فيه اتهامات “العفو الدولية” حيال سجن صيدنايا، مؤكداً في ذات السياق أن هذه المنظمات تحولت إلى أدوات بيد الغرب يستخدمها متى يحلو له الأمر.

في ختام ما عرضه فإنه من المعروف أن محاولة الاغتيال الشخصي في حال فشلها فإن الفاعل بعاود محاولته لكن ينتهج أسلوباً آخر، وبالتالي يمكن التوقع أن حملة دبلوماسية وسياسية سنشهدها في الأيام القادمة ضد دمشق، تزامناً مع اقتراب موعد انعقاد “جنيف”، في محاولة إحراجها “سياسياً”، وهو ما ظهر جلياً من تصريحات العديد من المسؤولين الغربيين الذي أعادوا مطلب رحيل الرئيس الأسد إلى سلم أولوياتهم، على الرغم من أن المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا أشار إلى ماهية مضمون اللقاء الذي يتضمن مناقشة الدستور وإجراء انتخابات في البلاد.

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