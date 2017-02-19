الإدارة الأمريكية تراجع مواقفها تجاه سوريا

أعلن بريت مكغورك مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للتحالف الدولي ضد تنظيم “داعش” أن الإدارة الأمريكية الجديدة ما زالت تراجع موقفها بشأن سورية.

ونقلت رويترز عن مكغورك قوله: “إن الإدارة الأمريكية الجديدة ما زالت تراجع موقفها تجاه سورية”.

وأضاف: إن إدارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب تسعى الى القيام بدور لتعزيز الجهود لدعم وقف الاعمال القتالية.

وكان ترامب ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أعلنا في بيان مشترك بعد لقائهما في الثالث عشر من الشهر الجارى عزم بلديهما العمل معا من أجل القضاء على تنظيم “داعش” الإرهابي والاسهام بإحلال الاستقرار في مناطق بالشرق الأوسط بعد تحريرها من براثن التنظيم.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

