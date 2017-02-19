الجيش المصري يدمر نفقاً ضخماً شمال سيناء

أعلنت الصفحة الرسمية للقوات المسلحة المصرية على الفيسبوك الأحد 19 فبراير/شباط، أن الجيش الثاني الميداني نجح في اكتشاف وتدمير أحد الأنفاق الرئيسية على الشريط الحدودية في شمال سيناء.

وقال تامر محمد محمود الرفاعي، المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة، في بيان: “تمكنت قوات من الجيش الثاني الميداني من اكتشاف وتدمير نفق رئيس تستخدمه العناصر التكفيرية في أعمال التهريب المختلفة جنوب مدينة رفح”. ولم يحدد المتحدث العسكري وقت تدمير النفق المذكور.

يشار إلى أن الحكومة المصرية ترى أن هذه الأنفاق تستخدم في تهريب الأسلحة من قطاع غزة إلى سيناء، بينما تؤكد حركة “حماس” أنها تستخدم في نقل البضائع والأغذية بسبب الحصار المفروض على القطاع منذ سنوات.

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