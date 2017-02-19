علوش ومسلحيه يهددون روسيا ويتهمونها بالفشل

أصدر وفد الفصائل المسلحة المشاركة في محادثات أستانة بيان صحفي نشرته اليوم، الأحد 19 شباط جاء فيه أن روسيا فشلت في ما التزمت به، من وعود لوقف إطلاق النار، والإفراج عن المعتقلين، وفلك الحصار.

وبحسب ما نقله مايسمى المكتب الاعلامي ل”قوى الثورة” أن البيان يتحدث عن خروقات طالت محافظتي حمص ودرعا، وأحياء القابون وبرزة في مدينة دمشق، ومدينتي حرستا ودوما في ريفها، وإدلب وحماة والساحل السوري.

وبحسب تلك المقدمات التي تذرع بها البيان فإن الفصائل حذرت من أن الخروقات تقوّض مشروع وقف إطلاق النار، وتجهز على فرص الحل السياسي، وتعطي الحق للفصائل بالرد المفتوح، على كل اعتداء يجري من قبل الدولة السورية

يذكر أن العاصمة الكازاخية أستانة شهدت الخميس 16 شباط، اجتماعًا ثانيًا جمع وفدي الدولة السورية والمعارضة المسلحة وموفدي روسيا وتركيا والأمم المتحدة،

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