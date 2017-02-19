نقابة المصورين: ملتزمون بالحفاظ على حقوق المصورين

ثمن مجلس نقابة المصورين “الدعم الكبير الذي قدمه وزير الاعلام ملحم الرياشي خلال لقائه وفد النقابة”، متوجهاً بالتحية لـ”كل الزملاء المصورين على دوروهم الوطني من خلال استمرارهم بالقيام بواجبهم المهني برغم الظروف والأزمة الصعبة التي يعانيها العديد من المؤسسات الاعلامية وبمناسبة 22 شباط يوم المصور الصحافي الشهيد في لبنان”.

وفي بيان له بعد عقده اجتماعا ناقش خلاله امورا نقابية، دعا المجلس جميع الزملاء “إلى الالتفاف حول النقابة حاضنة الجميع”، مؤكدا “التزامها بالحفاظ على حقوق المصورين والعمل على رفع مطالبهم لتأمين افضل الظروف لهم، وستبقى وفية لدماء شهدائها الذين سقطوا من اجل الحقيقة وبذلوا حياتهم بكل جهد واخلاص من اجل ايصالها”.

واستنكر المجلس “استمرار اختفاء الزميل المصور سمير كساب، وعدم وجود اية اخبار عنه”، داعياً خاطفيه إلى “اطلاق سراحه فورا حتى يعود لأهله وزملائه”، مناشدا كل الهيئات الدولية والإعلامية “تبني قضيته والعمل على تحريره”، معلنا أنه “قرر في يوم المصور الاعتصام واقامة وقفة تضامنية لكشف مصير الزميل كساب وتقديم رسالة للامين العام للامم المتحدة، للمساعدة على تحريره وذلك نهار الثلاثاء الواقع في 21 شباط الساعة الحادية عشر أمام مبنى الاسكوا”، متمنيا على “جميع الزملاء ومحبي وأصدقاء سمير كساب والهيئات الاهلية والحقوقية، المشاركة في هذه الوقفة من اجل العمل والضغط لتحريره”.

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