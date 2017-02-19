يديعوت أحرونوت: حزب الله اقتنى سلاحاً يكسر التوازن مع “إسرائيل”

رجح تقرير نشرته صحيفة “يديعوت أحرونوت” الأحد 19 فبراير/شباط أن “حزب الله” اللبناني نجح في نقل صواريخ من طراز “ياخونت” الروسية الصنع والأكثر تطورا من نوعها في العالم، إلى لبنان.

وقالت الصحيفة، إن “المعلومات حول نقل حزب الله لهذه الصواريخ إلى لبنان تبادلتها عدة أجهزة استخبارات.. المعلومات تستند إلى مصادر استخباراتية غربية شاركت في المؤتمر الأمني الدولي المنعقد في مدينة ميونيخ الألمانية”.

يذكر أن إسرائيل تحدثت في وقت سابق عن المخاوف من هذه الصواريخ وتؤكد أنها تخل بالتوازن كونها تهدد أسطولها البحري وبوارجها الحربية قبالة السواحل اللبنانية والبوارج الأمريكية في البحر الأبيض المتوسط.

ويتحدث التقرير عن أنه ورغم محاولات إسرائيل الحثيثة لمنع نقل الأسلحة إلى لبنان في الـ 5 سنوات الأخيرة، إلا أن التنظيم تمكن من الحصول على الصواريخ من الطراز المذكور عبر اليابسة من سوريا وقد يصل عددها إلى 8 صواريخ.

ويزداد القلق الإسرائيلي من هذا الصاروخ بسبب عدم وجود أية وسيلة لاعتراضه أو التشويش عليه أو تغيير مساره.

جدير بالذكر، أن منظومة “باستيون” المزودة بصواريخ “ياخونت” المجنحة المضادة للسفن، تفوق سرعتها ثلاث مرات سرعة الصوت، ويصل عددها في المجمع الصاروخي الواحد إلى 36 صاروخاً.

وتستطيع صواريخ “ياخونت” ضرب أهداف على بعد 300 كيلومتر بسرعة 750 مترا في الثانية، وعند الاقتراب من الهدف ينخفض ارتفاع تحليق الصاروخ إلى ما بين 15 مترا و 10 أمتار، وهي تستهدف سفنا معادية، ومجموعات سفن على حد سواء، وذلك في ظروف المواجهة النارية والإلكترونية الشديدة، وهي مزودة بنظام تكنولوجي عال يسمح لها بأن تكون محجوبة عن الرادارات. وصواريخ “ياخونت” تستطيع حمل رأس مدمر موجه بالرادار وزنه 200 كيلوغرام، كما يمكنها ملاحقة الهدف وتتبعه أوتوماتيكيا وذاتيا، وهو ما يعرف في المصطلحات العسكرية بـ”أطلق وانس”. يذكر أن منظومة “باستيون” المزودة بصواريخ “ياخونت” تم نشرها في شبه جزيرة القرم عام 20144 لصد هجوم محتمل من جانب سفن حلف الناتو التي صادف وجودها آنذاك في البحر الأسود.

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