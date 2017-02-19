كلينك تكذِّب ويكيبيديا، و نجوى كرم مثال للفن!

19 فبراير, 2017 - 10:00 مساءً المصدر: الحدث نيوز_خاص
كلينك تكذِّب ويكيبيديا، و نجوى كرم مثال للفن!
رداً على خبر نشره سابقاً موقع الحدث نيوز حول صورة لعارضة الأزياء ميريام كلينك لوالدها، غردت كلينك للحدث نيوز مكذبة ويكيبيديا، بخصوص تاريخ ميلادها قائلة أنها ليست من مواليد ال70 و هناك أخطاء في معلومات الويكيبيديا ويجب عدم الأخذ بها!.
ويشار الى ان  ميريام لم تعلن عن عمرها، و رفضت إعطائها ويكيبيديا إياها كبر السن، مما استفزها الأمر و جعلها تغرد شخصيا مكذبة له، رغم أن شمس الأغنية الفنانة نجوى كرم تبيح عمرها و تفتخر بحيويتها الى حد الآن و حاليا هي مثال للفن.. هنا يكمن السؤال هل تخشى ميريام على جمهورها من عمرها الحقيقي؟ و هل جماهيريتها فعلاً مرتبطة بمظهرها الخارجي أي حين تتقدم كلينك بالعمر سينتهي زمنها؟؟

كلينك

المصدر: الحدث نيوز_خاص
19 فبراير, 2017

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