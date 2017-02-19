“داعش” يتسلل إلى مواقع “الأكراد” في ريف الحسكة

19 فبراير, 2017 - 6:26 مساءً المصدر: رصد الحدث نيوز
“داعش” يتسلل إلى مواقع “الأكراد” في ريف الحسكة

دارت اشتباكات بين مايسمى “وحدات حماية الشعب ‹YPG› “التابعة لـ ‹الإدارة الذاتية› من جهة، وبين تنظيم “داعش”من جهة أخرى في الريف الغربي لمدينة الحسكة شمال شرق سوريا، عصر اليوم الأحد.

حيث نقلت مواقع كردية نقلا عمن أسمتهم ناشطين ميدانيين بإن «تنظيم داعش تسلل إلى منطقة السلع الواقعة جنوب غرب جبل عبدالعزيز غربي الحسكة، واشتبك مع “وحدات الحماية”

فيما لم يذكر أي طرف معلومات عن حجم الخسائر

يذكر أن تنظيم “داعش” يشن  هجمات على “وحدات حماية الشعب” ” وقوات سوريا الديمقراطية” من بلدة مركدة التي تعتبر آخر معاقل التنظيم جنوبي الحسكة.

المصدر: رصد الحدث نيوز
19 فبراير, 2017

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