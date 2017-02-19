بدء إنتاج “مي – 171 آ 2” أحدث مروحية روسية

بدأت شركة “مروحيات روسيا” في إنتاج مروحية متعددة المهام من طراز “مي – 171 آ 2”. أفاد بذلك مدير عام الشركة أندريه بوغينسكي في معرض “آيدكس-2017” الدولي المنعقد في أبوظبي.

وقال بوغينسكي الأحد 19 فبراير/شباط: “انطلقت عملية إنتاج “مي – 171 آ 2″ . وخطة هذا العام إنتاج – أربع مروحيات”.

يذكر أن “مي – 171 آ 2” هي أحدث مروحية من أسرة مروحيات “مي – 8 / 17”.

وقد تم تجهيز المروحية المذكورة بمجمع التحليق والملاحة الجوية الرقمي المتكامل “ك ب و – 17” (قمرة القيادة الزجاجية)، الذي يسمح باستخدامها دون وجود مهندس على متن الطائرة، ويمكن خفض أعضاء الطاقم في مثل هذه الظروف إلى اثنين. كما يمكن استخدام “مي – 171 آ 2” بشكل فعال في ظروف الجبال الشاهقة ودرجات الحرارة العالية والرطوبة المرتفعة.

وتسمح أجهزة الطيران والملاحة باستعمال الطائرة الهليكوبتر بنجاح خلال النهار والليل وفي الظروف الجوية السيئة، وكذلك فوق سطح الماء.

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