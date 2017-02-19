قريباً.. عودة الصناعيون السوريون في مصر إلى سوريا

بحث وزير المالية السوري مأمون حمدان مع وفد من صناعيين سوريين مقيمين في مصر إمكانيات إعادة نشاطهم الصناعي إلى وطنهم والتسهيلات الحكومية في هذا المجال.

وأكد وزير المالية دعم الحكومة لعودة الصناعيين وتهيئة المناخ المناسب لإعادة إقلاع عملهم معتبرا أنه “لا سبيل لاستقرار الاقتصاد وإعادته إلى قوته إلا بإعادة دوران عجلات الإنتاج”.

وبين الوزير حمدان أن الحكومة “تفتح ذراعيها للصناعيين الذين خرجوا من الوطن وكانوا خير سفراء لبلدهم في الغربة” داعياً أعضاء الوفد إلى استثمار علاقاتهم في مصر والسمعة الطيبة التي استحقوها في دعم المنتج السوري وتصديره مستقبلا.

وحول إمكانية تسوية وضع التكليف الضريبي للصناعيين الذين غادروا القطر قال حمدان “إن المالية لا تحصل أي ضريبة أرباح من مصانع لا تعمل أو تنتج وتحقق الربح ولا تكلف ضريبيا الصناعيين الذين تضررت مصانعهم أو سرقت أو توقفت خلال الأزمة مع ضرورة التمييز بين هؤلاء وبين الصناعيين الذين تحققت الضرائب عليهم قبل الأزمة وتخلفوا عن سدادها فهذه الضرائب يجب أن تحصل في النهاية” مؤكدا استعداد الحكومة لتقديم التسهيلات الممكنة للصناعيين الذين يريدون تسوية وضع التكليف الضريبى لديهم.

وكشف رئيس تجمع رجال الأعمال السوري في مصر خلدون الموقع عن زيارة قريبة لوفد من رجال أعمال مصريين إلى سورية لمناقشة مواضيع أبرزها إعادة الإعمار والإنتاج الصناعي مبينا “أن المصريين مستعدون لإعطاء استثناءات مهمة للمنتجات السورية”.

من جهتهم أكد أعضاء الوفد استعداد القسم الأكبر من الصناعيين السوريين العاملين في مصر للعودة إلى وطنهم وحل المشكلات المتعلقة باقتراضهم من المصارف الحكومية وبأوضاعهم الضريبية.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

