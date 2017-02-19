بالأسماء..ميليشيا”الحر” تعترف بذبح 11 من قادتها على أيدي “لواء الاقصى”

19 فبراير, 2017 - 6:54 مساءً المصدر: رصد الحدث نيوز
بالأسماء..ميليشيا”الحر” تعترف بذبح 11 من قادتها على أيدي “لواء الاقصى”

نقلت تنسيقيات الميليشيات المسلحة عن المدعو “محمد رشيد ” مدير المكتب الإعلامي  لميليشيات “جيش النصر ”  بأنّه تم التأكد من مقتل سبعين مسلح  من صفوف “جيش النصر” التابع لميليشيات “الحر” بينهم إحدى عشر قائداً عسكرياً بعد اعدامهم من قبل مسلحي ” لواء جند الأقصى” فيما العدد الاجمالي ممن تم تصفيتهم هو 165 مسلح من باقي الفصائل المسلحة.

هذا ونقلت التنسيقيات أن من تم تصفيتهم  يمثلون 11 قائد عسكري منهم ضابطين منشقين و ثلاثة نشطاء إعلاميين تابعين للفصيل و ستة و خمسون مسلح  من مسلحي “جيش النصر”  تم إعدامهم بعد اعتقالهم من قبل  ( لواء الأقصى )  في مدينة خان شيخون سابقا

فيما أكدت التنسقيات أنه تم اعتقالهم من مقر الفصيل  في مدينة كفرزيتا بتاريخ السابع من شباط الجاري بعد ان قاموا بتسليم المقر ل “لواء الأقصى” دون قتال، بينما العدد الإجمالي 165 جثة من كافة فصائل المسلحين

.وإلى ذلك أقر المدعو رشيد إلى أنّ أسماء “القادة “الـ 11 هم (  طارق مصطفى الجدوع –  محمد دخان – إبراهيم سليمان عواد –  محمد القدور ( أبو خديجة) – حكم عروانة ( أبو النواعير)  –  عوض محمد البازو – صدام إبراهيم المحمد – عبدالله مصطفى الفرج – عدنان الباكير –  مازن العبود –  أحمد حسين الدرويش( النسر أبو حسين) _ والنشطاء الاعلاميين الثلاثة هم ( حكم زيدان – باسل أحمد الدرويش –  محمد خالد العيسى )

المصدر: رصد الحدث نيوز
19 فبراير, 2017

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