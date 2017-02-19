بالأسماء..ميليشيا”الحر” تعترف بذبح 11 من قادتها على أيدي “لواء الاقصى”

نقلت تنسيقيات الميليشيات المسلحة عن المدعو “محمد رشيد ” مدير المكتب الإعلامي لميليشيات “جيش النصر ” بأنّه تم التأكد من مقتل سبعين مسلح من صفوف “جيش النصر” التابع لميليشيات “الحر” بينهم إحدى عشر قائداً عسكرياً بعد اعدامهم من قبل مسلحي ” لواء جند الأقصى” فيما العدد الاجمالي ممن تم تصفيتهم هو 165 مسلح من باقي الفصائل المسلحة.

هذا ونقلت التنسيقيات أن من تم تصفيتهم يمثلون 11 قائد عسكري منهم ضابطين منشقين و ثلاثة نشطاء إعلاميين تابعين للفصيل و ستة و خمسون مسلح من مسلحي “جيش النصر” تم إعدامهم بعد اعتقالهم من قبل ( لواء الأقصى ) في مدينة خان شيخون سابقا

فيما أكدت التنسقيات أنه تم اعتقالهم من مقر الفصيل في مدينة كفرزيتا بتاريخ السابع من شباط الجاري بعد ان قاموا بتسليم المقر ل “لواء الأقصى” دون قتال، بينما العدد الإجمالي 165 جثة من كافة فصائل المسلحين

.وإلى ذلك أقر المدعو رشيد إلى أنّ أسماء “القادة “الـ 11 هم ( طارق مصطفى الجدوع – محمد دخان – إبراهيم سليمان عواد – محمد القدور ( أبو خديجة) – حكم عروانة ( أبو النواعير) – عوض محمد البازو – صدام إبراهيم المحمد – عبدالله مصطفى الفرج – عدنان الباكير – مازن العبود – أحمد حسين الدرويش( النسر أبو حسين) _ والنشطاء الاعلاميين الثلاثة هم ( حكم زيدان – باسل أحمد الدرويش – محمد خالد العيسى )

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