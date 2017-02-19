رضائي: سنسوي تل أبيب وحيفا بالأرض في حال اعتداء “إسرائيل”

وقال رضائي في كلمة ألقاها عصر اليوم السبت في مدينة اراك وسط إيران ضمن إشارته إلى تاريخ إيران وحضارتها العريقة: بالرغم من التاريخ المشرف لحضارة إيران، فقد كانت الأنظمة الحاكمة السابقة في القرون الماضية عميلة لبريطانيا وروسيا وأميركا حتى أن شعوب المنطقة كانت تعتبر إيران حليفا للكيان الصهيوني، لكن الشعب الإيراني استيقظ خلال المائة عام الماضية وقاد الإمام الخميني الشعب الإيراني إلى طريق السعادة.

وأضاف اليوم فإن القوات الإيرانية تنجز مهمات عجز عنها الأميركان والسعوديون والأتراك.

وقال رضائي في الوقت الحاضر فإن صواريخنا تمتاز بدقة متناهية وتصنع بتكلفة تساوي ثُمن السعر الذي كان عليه في السابق، ولو تجرأت “إسرائيل” وشنت عدوانا على إيران، فإننا سنسوي تل أبيب وحيفا مع الأرض، وبطبيعة الحال فإننا لسنا دعاة حرب ومغامرات.