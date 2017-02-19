الجيش السوري يفتك ب”داعش” وطائرات استطلاعها في دير الزور

تمكنت وحدة من وحدات في الجيش السوري من إسقاط طائرة إستطلاع مسيرة ومسلحة بالقنابل لمسلحي تنظيم داعش فوق مطار ديرالزور .

وإلى ذلك أحبطت وحدات من الجيش السوري هجوم إرهابيين من “تنظيم داعش “على منطقة البانوراما وقضت على عدد منهم في ضربات جوية على مقرات التنظيم في دير الزور. فيما اشتبكت وحدة من الجيش مع إرهابيي “داعش” كانت تحاول التسلل باتجاه منطقة البانوراما على المدخل الجنوبي للمدينة ما أسفر عن مقتل واصابة عدد من افرادها وفرار من تبقى منهم وتدمير ذخيرتهم.

يالتزامن مع تنفيذ الطيران الحربي سلسلة غارات على تجمعات التنظيم في منطقة المقابر وأحياء المطار القديم والحميدية والصناعة ما أدى إلى تدميرها.

وفي سياق متصل قام مسلحو ت”نظيم داعش” في منطقة الشعيطات في ريف دير الزور الشرقي بحملة اعتقالات طالت مسلحي التنظيم من الجنسية العراقية كانوا قد فروا من معركة الموصل في العراق.