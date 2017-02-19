إيمانويل ماكرون: ارتكبنا جرائم حرب في الجزائر

وقال ماكرون في كلمة مصورة نشرها عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بحسب “وطن”: “أتمسك بتصريحاتي المتوازنة والتي قلت فيها إن جرائم وأعمال وحشية (بربرية) قد ارتكبت في إطار الاستعمار وخصوصاً في أوقات الحروب ولكن في نفس الوقت كان هناك حداثة سببها هذا الاستعمار في تلك البلدان. أعتقد أنه من المهم إذا كنا نريد بناء مستقبل في بلادنا كما مع الجزائر، أن نواجه ماضينا”.

وكان “ماكرون” قد صرح خلال زيارة للجزائر، الثلاثاء إن تاريخ فرنسا في الجزائر كان “جريمة ضد الإنسانية”، ورفض التراجع عنها بعد الانتقادات التي وجهت إليه.

وأردف قائلا، من الجزائر، “كان الأمر وحشياً حقاً، وهو جزء من الماضي يجب أن نواجهه حتى نعتذر أيضاً لمن تضرروا”.

من جانبها شنت منافسته إلى كرسي الرئاسة، والمرشحة عن اليمين المتطرف ماريان لوبان، هجوماً على “ماكرون”، وقالت: ” هل هناك ما هو أسوأ -عندما تريد أن تكون رئيساً – من الذهاب للخارج واتهام البلاد التي تريد قيادتها بارتكاب جريمة ضد الإنسانية؟”

كما كان لمرشح المحافظين للرئاسة فرانسوا فيون نقده هو أيضاً وإن كان أقل حدة، قائلاً: إن “هذا الاستياء من تاريخنا.. هذا الندم المستمر.. ليس لائقاً بمرشح لرئاسة الجمهورية”.