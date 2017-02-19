كرم: البطولات كانت على الجبهات وهي اليوم بالمواقف السياسية

لفت عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب فادي كرم خلال تمثيله رئيس الحزب سمير جعجع في احياء القوات في قنات ذكرى شهداء البلدة الى اننا “حزب لا ننسى شهداءنا، نحن حزب الشهداء لأننا حزب القضية التي لم تكن لو لم يكن هناك شهداء في كل زاوية من زوايا هذا الوطن”، مضيفا: “لنا ملحمة شهداء، وفي قنات كانت ملحمة بطولات رجالنا في قنات لم يسقطوا بل إرتفعوا الى مرتبة الشهداء فكانوا إستمرارية القضية وسلموا القضية لبطولات وشهداء رفاق لهم من بعدهم”، مؤكدا أن “القضية مستمرة والبطولات مستمرة، كانت في الماضي على الجبهات واليوم البطولات في المواقف السياسية، في حكمة الحكيم، هكذا كنا وهكذا سنبقى وهكذا نحن اليوم وهكذا سنبقى ونستمر في مواقفنا كلها”.

واضاف: “أنتم تدركون أنه في كل موقف لمواقف القوات اللبنانية ولقيادة القوات اللبنانية، هناك ملحمة، وما شاهدتموه منذ فترة قصيرة بإنهاء الشغور الرئاسي كان ملحمة”، مؤكدا أننا “سنستمر بالملحمة لأن ننجز قانون إنتخابي جديد يسمح لكم أن توصلوا ممثلينكم الحقيقيين الى الندوة النيابية، وهكذا يستمر لبنان وتستمر الهوية”.

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