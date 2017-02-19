مسؤول إيراني يكشف سر عن ياسر عرفات

قال مسؤول إيراني إن الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات كان يغير مكانه كل يوم عدة مرات احترازاً من محاولات إسرائيل المستمرة لاغتياله، حسبما أفادت قناة “العالم” الأحد 19 فبراير/شباط.

ونقلت القناة عن الناطق باسم المؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطينية، كاظم جلالي، قوله: ” كان عرفات يغير مكانه 5 مرات في الليلة.

وذكر جلالي أن مؤتمرا عقد بعنوان “دوربان-1 لمناهضة العنصرية” في عام 2000 في مدينة دوربان في جنوب إفريقيا، وحضره جلالي مرافقا لكمال خرازي، وزير الخارجية الإيراني وقتها، مشيرا إلى أنهما التقيا مع عرفات هناك.

وأضاف جلالي أن اللقاء بلغ ساعة ونصف الساعة، “وطوال فترة اللقاء كان عرفات يؤكد أن الإسرائيليين يبذلون كل ما في وسعهم لقتله، وأنه يبدل مكانه خمس مرات في الليلة، ولا تقل مرات تغييره عن الثلاث”.

وقال جلالي: “هذه طريقة تعاملهم مع ياسر عرفات الذي رغم أن له تاريخاً طويلاً في النضال ضد الكيان الصهيوني لكنه في عقد التسعينات من القرن الماضي وقع معهم اتفاق التسوية.. لكن كانوا يهددونه وأمضى السنوات الأخيرة من حياته بصعوبة، كما أن وفاته أيضا مازالت تثير الكثير من علامات السؤال، خاصة أن التحقيقات كشفت عن أنهم قتلوه مسموما”.

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