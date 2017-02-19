لصوص يتسللون إلى شقة عائلة بن لادن في باريس

أفادت قناة “RTL” بأن لصوصا تسللوا إلى شقة عائلة بن لادن السعودية المعروفة في الدائرة الثامنة في باريس، ولكنهم خروجوا منها بخفي حنين.

ولم تحدد القناة متى وقع الحادث بالضبط وفقط نوهت بأن الخبر انتشر يوم الجمعة الماضي.

وأشارت القناة إلى أن مساحة الشقة تبلغ 200 متر مربع وتسلل اللصوص إليها عن طريق السطح وتبين أن الشقة خالية من سكانها، واستخدموا أنبوب لحام لفتح الخزنة الحديدية التي كانت فارغة تماما.

وتحقق شرطة باريس في ملابسات الحادث ولم تحدد حتى الآن مدى القرابة بين مالك الشقة، وأسامة بن لادن الزعيم السابق لتنظيم “القاعدة”.

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