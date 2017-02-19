الحبس لمسؤول كويتي سابق قاتل في صفوف “داعش”

أصدرت المحكمة العليا في الكويت الأحد 19 فبراير/شباط حكما بسجن مسؤول سابق في بلدية العاصمة لمدة 10 سنوات بتهمة الانضمام إلى “داعش” والقتال في صفوفه في سوريا والعراق.

كما أدانت المحكمة المسؤول السابق، بحسب تفاصيل الحكم الذي لم يكشف هويته، بتهمة “دعوة آخرين للالتحاق بالتنظيم”، وأمرت بتغريمه مبلغ 30 ألف دولار ضمن حكم نهائي “لا يمكن استئنافه”.

وسبق أن أصدرت محاكم الكويت أحكاما بالسجن لفترات مختلفة بحق أعضاء في التنظيم وممولين له ومتعاطفين معه.

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حكم على فلبينية بالسجن لمدة 10 سنوات أدينت بالانضمام إلى صفوف “داعش” والتخطيط لتنفيذ هجمات.وأعلنت السلطات الكويتية في يوليو/تموز من عام 2016 تفكيك ثلاث خلايا للتنظيم خططت لهجمات بينها تفجير مسجد وهجوم على موقع تابع لوزارة الداخلية الكويتية. وكان انتحاري فجر نفسه في مسجد “الإمام الصادق” في يونيو/حزيران عام 2015، في الكويت، ما أدى إلى مقتل 266 شخصا في أكبر هجوم من نوعه تشهده الدولة الخليجية.

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