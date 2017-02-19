بروجردي: على جميع الفصائل الفلسطينية أن تكون يداً واحدة

تصريحات رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي علاء الدين بروجردي جاءت في مقابلة مع الميادين، عشية انطلاق أعمال المؤتمر الدولي السادس لدعم الانتفاضة الفلسطينية في طهران.

وأضاف بروجردي أن القضية الفلسطينية ستنتصر وأن الشعب الفلسطيني سينتصر وأن طهران ستدعم كل من يقف في وجه “إسرائيل”.

واعتبر أن على جميع الفصائل الفلسطينية أن تكون يداً واحدة معتبراً أن أطفال الحجارة هم من يدافعون عن فلسطين.

وأشار بروجردي إلى وجود مؤامرة إسرائيلية أميركية لجعل العلاقة طبيعية بين دول المنطقة و”إسرائيل” للقضاء على الانتفاضة، مؤكداً أنّ السكوت عن جرائم الكيان الصهيوني بحق الفلسطينيين خيانة كبرى.

وقال إنه لا يمكن السكوت عن جرائم الكيان الصهيوني بحق الفلسطينيين.