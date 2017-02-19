مصدر عسكري: وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة تفرض سيطرتها على قرية طرفة الشرقية في منطقة البيارات بـ ريف حمص الشرقي

19 فبراير, 2017 - 8:13 مساءً
19 فبراير, 2017
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