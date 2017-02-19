أليكم حالة طقس لبنان في الايام القادمة

اعلنت مصلحة الارصاد الجوية ان منطقة من الضغط الجوي المرتفع تسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط وتؤدي الى طقس مستقرّ.

وخلال بيان لها اشارت الى ان يوم الاثنين سيكون الطقس قليل الغيوم بسحب مرتفعة مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة، لكنها حذرت من خطر تكون الجليد على الطرقات الجبلية خلال ساعات الصباح الاولى والليل.

وتابعت انه يوم الثلاثاء سيكون الطقس قليل الغيوم مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة، ويوم الأربعاء سيكون قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة.

اما درجات الحرارة، أكدت مصلحة الارصاد الجوية بأنها ستكون بين 8 و20 درجة مئوية على الساحل و2 و 12 على المرتفعات وصفر و 15 في الداخل

اما الرياح السطحية فستكون شمالية شرقية، سرعتها بين ١٠ و٢٥ كلم/س، والانقشاع جيّد، ونسبة الرطوبة على الساحل بين ٣٠و ٥٠ %، وحال البحر منخفض ارتفاع الموج، وحرارة سطح الماء: ١٧°م.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

