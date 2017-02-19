منصة موسكو تنتقد ديمستورا وتستقرأ فشل جنيف

أعرب قدري جميل رئيس مايسمى “منصة موسكو” المعارضة عن انتقاده لمبعوث الامم الامتحدة ستيفان ديمستورا المتمثل بعدم التزامه بقرار مجلس الامن 2254.

وفي لقاء مع قناة “RT” اليوم أوضح جميل أن “المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا بعدم التزامه بقرار مجلس الأمن “2254” حول تشكيل وفد المعارضة في الدعوات التي أرسلها للمشاركة في جنيف.

كما اتهم جميل وفد المعارضة السورية في الرياض بـ “الخروج عن مضمون القرار”.

مضيفا أن “شرط منصة موسكو الوحيد للعدول عن هذا القرار هو الالتزام بقرار مجلس الأمن”،

مشيرًا إلى أن “المنصّة ستلجأ إلى الأمين العام للأمم المتحدة والرعاة الدوليين وعلى رأسهم موسكو وواشنطن للتدخل لإصلاح هذا المسار”.

واعتبر أن “محادثات جنيف لن تنجح بسبب تركيبة وفد المعارضة، التي طرحها دي ميستورا”، مضيفًا “اعتراضنا هذا لا يعني رفضنا لجنيف”.

وشدّد على أهمية نجاح المفاوضات، إلا أنه أعرب عن مخاوفه من أن يغلق الطريق أمام الحل السياسي ما سيتسبب باستمرار نزيف الدم السوري.

في حين قال جميل إن “وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سبق وأن أكد على أهمية أن يشمل وفد المعارضة كلًا من منصة موسكو، ومنصة القاهرة، وأستانة، ومعارضة الرياض وحميميم وكذلك الأكراد”.

ويستمر الجدل حول الأسماء المشاركة ضمن وفد المعارضة إلى جنيف، بينما تتحدث وسائل إعلام عربية عن جدل حول الكتلة السياسية في الوفد.

ولم تنشر أيٌ من القوى التي شاركت في اجتماعات الرياض، أي قائمة رسمية تُحدد أسماء الوفد حتى اليوم، بينما تجري محاولات لضم ممثلي منصتي القاهرة وموسكو.

وحددت “الهيئة العليا للمفاوضات”رؤوساء وفد المعارضة إلى جنيف، في بيان صحفي قبل أيام، وانتخب نصر الحريري، رئيسًا، على أن تنوب عنه أليس مفرج، بينما شغل محمد صبرا منصب كبير المفاوضين

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