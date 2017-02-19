مصدر عسكري: وحدة من القوات المسلحة تقضي على مجموعة بكامل أفرادها من إرهابيي “داعش” في منطقة الباردة بريف حمص

19 فبراير, 2017 - 8:47 مساءً
19 فبراير, 2017
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