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مصدر عسكري: وحدة من القوات المسلحة تقضي على مجموعة بكامل أفرادها من إرهابيي “داعش” في منطقة الباردة بريف حمص
19 فبراير, 2017
- 8:47 مساءً
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19 فبراير, 2017
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