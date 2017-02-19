“يديعوت أحرونوت” تتهم حزب الله بتفاصيل خطيرة

زعمت صحيفة “يديعوت أحرونوت” في تقرير نشرته اليوم الأحد أن “حزب الله” اللبناني يمتلك صواريخ من طراز “ياخونت” الروسية الصنع والأكثر تطورا من نوعها في العالم.

وتحدثت “إسرائيل” في وقت سابق عن مخاوفها من هذه الـصواريخ وادعت أنها “تخل بالتوازن كونها تهدد أسطولها البحري وبوارجها الحربية قبالة السواحل اللبنانية والبوارج الأمريكية في البحر الأبيض المتوسط”.

ويزداد القلق الإسرائيلي من هذا الصاروخ بسبب عدم وجود أية وسيلة لاعتراضه أو التشويش عليه أو تغيير مساره.

جدير بالذكر، أن منظومة “باستيون” المزودة بصواريخ “ياخونت” المجنحة المضادة للسفن، تفوق سرعتها ثلاث مرات سرعة الصوت، ويصل عددها في المجمع الصاروخي الواحد إلى 36 صاروخا.

وتستطيع صواريخ “ياخونت” ضرب أهداف على بعد 300 كيلومتر بسرعة 750 مترا في الثانية، وعند الاقتراب من الهدف ينخفض ارتفاع تحليق الصاروخ إلى ما بين 15 مترا و 10 أمتار، وهي تستهدف سفنا معادية، ومجموعات سفن على حد سواء، وذلك في ظروف المواجهة النارية والإلكترونية الشديدة، وهي مزودة بنظام تكنولوجي عال يسمح لها بأن تكون محجوبة عن الرادارات.

وصواريخ “ياخونت” تستطيع حمل رأس مدمر موجه بالرادار وزنه 200 كيلوغرام، كما يمكنها ملاحقة الهدف وتتبعه أوتوماتيكيا وذاتيا، وهو ما يعرف في المصطلحات العسكرية بـ”أطلق وانس”.

يذكر أن منظومة “باستيون” المزودة بصواريخ “ياخونت” تم نشرها في شبه جزيرة القرم عام 2014 لصد هجوم محتمل من جانب سفن حلف الناتو التي صادف وجودها آنذاك في البحر الأسود.

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