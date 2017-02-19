الجيش السوري يسحق الميليشيات المسلحة في الميدان

استمر الجيش السوري في محاربة التنظيمات المصنفة على لائحة الارهاب الدولي “داعش” والنصرة” والميليشيات التي اخترقت الهدنة على مختلف أماكن تواجدها على الأراضي السورية.

فتمكنت وحدات من الجيش السوري بالتعاون مع القوات الرديفة من بسط سيطرتها على قرية الطرفة الشرقية في منطقة البيارات بريف حمص الشرقي ليصبح على بعد 133 كم من مثلث تدمر الاستراتيجي، الذي يعد منطلقا رئيسيا لتحرير المدينة الأثرية والسكنية من إرهابيي تنظيم داعش. إضافة إلى مقتل مجموعة من تنظيم داعش بكامل أفرادها في منطقة الباردة بريف حمص.

فيما اشتبكت مجموعات الدفاع الشعبية الموجودة في منطقة إثريا ومن خلال كمين محكم مع مجموعة من تنظيم “داعش” الإرهابي قرب الطريق الترابي عند منطقة وادي العذيب ما أدى إلى “مقتل وإصابة جميع أفراد المجموعة الإرهابية ومصادرة 3 سيارات للتنظيم.

وإلى العاصمة دمشق وريفها قتل 5 مسلحين من تنظيم “جبهة النصرة” ودمرت أسلحتهم ومقراتهم خلال عمليات نفذتها وحدات من الجيش في تلة الظهر الاسود جنوب قرية بيت سابر بريف دمشق الغربي إضافة إلى تدمير سيارة لإرهابيي “جبهة النصرة” بصاروخ أطلقته وحدة من الجيش على أحد تجمعاتهم قرب مفرق قرية مغر المير بريف دمشق الجنوبي الغربي أسفر عن مقتل من كان فيها.

هذا وكثفت وحدات من الجيش رماياتها النارية على تحرك آليات التنظيمات الإرهابية في بلدة كفرزيتا بالريف الشمالي ما أسفر عن “تدمير سيارة مزودة برشاش والقضاء على عدد من الإرهابيين منهم الإرهابي عبد الرزاق الأشهب أحد متزعمي تنظيم “جبهة النصرة” في ضربة جوية من سلاح الجو على أحد مقرات التنظيم في قرية التمانعة” بريف إدلب الجنوبي.

وإلى ذلك أحبطت وحدات الجيش السوري هجوما لمسلحي “داعش” على منطقة البانوراما، على المدخل الجنوبي لمدينة دير الزور، ما أدى إلى مقتل وإصابة العديد من أفراد المجموعة المهاجمة، وفرار من تبقى منهم وتدمير ذخيرتهم.

فيما نفذ الطيران الحربي سلسلة غارات على تجمعات وبؤر التنظيم في منطقة المقابر وأحياء المطار القديم والحميدية والصناعة ما أدى إلى تدميرها.

فيما اسقط الجيش طائرة إستطلاع مسيرة ومسلحة بالقنابل لمسلحي تنظيم “داعش” فوق مطار ديرالزور .

وفي سياق متصل اشتبكت وحدة من الدفاع الوطني مع مجموعة مسلحة تابعة ل “جبهة النصرة” بعد تسللها و اعتداءها على احد المواطنين واعتقال اثنين من المسلحين ومصادرة اسلحتهم في السويداء،

فيما يستمر تصدي الجيش لهجوم «النصرة» والميليشيات المتحالفة معها في إطار معركتها «الموت ولا المذلة» التي أطلقتها الأسبوع الماضي في حي المنشية في درعا .

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