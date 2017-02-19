الجيش: إسرائيل تخترق المياه الإقليمية مقابل رأس الناقورة

اعنلت قيادة الجيش مديرية التوجيه في بيان انه بتاريخه عند الساعة 20.16، أقدم زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالي 205 أمتار ولمدة ثلاث دقائق.

تجري متابعة الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتةاعنلت قيادة الجيش مديرية التوجيه في بيان انه بتاريخه عند الساعة 20.16، أقدم زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالي 205 أمتار ولمدة ثلاث دقائق.

تجري متابعة الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان. في لبنان.

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