ياغي: تهديد نصرالله اسرائيل استراتيجيا رسالة حقيقية

لفت مسؤول منطقة البقاع في “حزب الله” النائب السابق محمد ياغي بعد لقائه وفدا من “حركة فتح” الى أن زوال دولة الاحتلال الاسرائيلي حتمي، ونحن في المقاومة الاسلامية نعلمه ونزرعه في عقول اطفالنا وشبابنا، وهي عقيدة راسخة”، مضيفا: “نرى في الحركة الحاضن الاكبر للمشروع الوطني الفلسطيني، وهذ يعول عليه في مشروع التصدي والمواجهة للمشروع الإسرائيلي”،

معتبرا أن “ما ما أكده الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في ذكرى القادة الشهداء هو حقيقة صادقة، ورسالة لا لبس فيها بتهديد اسرائيل استراتيجيا في حيفا وديمونا، كما أن قوة الردع لدينا هي حقيقة ضد كيان مغتصب لحقوقنا الوطنية والمقدسة”.

واضاف: “نحن نؤمن بحتمية زوال هذا الكيان المصطنع، والحرية للشعب والارض المقدسة آتية لا محال”.