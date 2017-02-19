آلان عون:الرئيس لن يوقع ..والسبب؟

أكد عضو تكتل “التغيير والاصلاح” النائب آلان عون “اننا سنستكمل المشاروات حول قانون الانتخاب حتى لو قطعنا 21 شباط وهو استحقاق أساسي أي يوم دعوة الهيئات الناخبة ووزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق قام بواجباته عندما أرسل المرسوم لرئيس الجمهورية ميشال عون”، مشيراً إلى “أننا لا نريد أن تتم الانتخابات وفق القانون الحالي”.

وفي حديث تلفزيوني، لفت عون إلى أن “الرئيس عون لن يوقع على مرسوم الهيئات الناخبة لأنه لن يرضى بانتخابات على اساس قانون الستين ونحن أمام احتمال الوصول إلى الفراغ”، معتبراً أن ” التوقيع مرسوم الدعوة لا مفعول له إلا عند اكتمال جميع الامضاءات عليه”.

وأشار إلى أن “المهل باتت قصيرة لانتاج قانون جديد”، معتبراً أن “الاستحقاق الأخطر الذي يمكن أن نصل إليه هو 21 حزيران وهو في حال الوصول إليه دون الاتفاق على قانون انتخاب جديد سنصل إلى الفراغ”.

وأفاد أن “الاتصالات مستمرة بين الجميع ولكن الخرق لم يحصل وعنصر الوقت الضاغط يمكن ان يغير في المواقف”.