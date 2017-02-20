واشنطن تستعد لاستضافة مسؤولين من بيونغ يانغ

كشفت صحيفة أمريكية أن واشنطن تستعد لاستضافة مسؤولين من كوريا الشمالية لإجراء محادثات مع مسؤولين أمريكيين سابقين في أول اجتماع من نوعه منذ أكثر من 5 سنوات.

وأشارت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية السبت 19 فبراير/شباط إلى أن هذه المحادثات أوضح مؤشر حتى الآن على أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يريد التواصل مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت الصحيفة نقلا عن عدة أشخاص على علم بهذه الترتيبات إن التخطيط للمحادثات ما زال في مراحله الأولى.

إلا أن واشنطن بوست نوهت بأن وزارة الخارجية لم توافق بعد على منح الكوريين الشماليين تأشيرات دخول للولايات المتحدة.

وفي هذا الصدد قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، “إن مثل هذه الاجتماعات تعقد بشكل روتيني بشأن مجموعة قضايا مختلفة حول العالم وتجري بشكل مستقل عن الحكومة الأمريكية”.

في حين علق مسؤول في البيت الأبيض بأنه ليس لدى الحكومة الأمريكية خطط للاجتماع مع مسؤولين من كوريا الشمالية.

وأثار اختبار كوريا الشمالية لصاروخ باليستي متوسط المدى الأسبوع الماضي إدانة دولية، “كوريا الشمالية تمثل بشكل واضح مشكلة كبيرة وسنتعامل مع ذلك بقوة جدا” حسبما قالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

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