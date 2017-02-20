أردوغان يدعو إلى دعم “أكبر إصلاحات في تاريخ تركيا”

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مواطني بلاده إلى التصويت لصالح التعديلات الدستورية في الاستفتاء المزمع إجراؤه في أبريل/نيسان المقبل بهدف تغيير نظام الحكم من برلماني إلى رئاسي.

وقال أردوغان الأحد 20 فبراير/شباط إن بلاده على مشارف مرحلة تجري فيها أكبر إصلاحات داخلية في تاريخها، جاء ذلك في كلمة له، خلال مراسم افتتاح عدد من المشاريع التنموية جنوبي البلاد، في معرض حديثه عن تغيير نظام الحكم في تركيا من برلماني إلى رئاسي.

وتابع أردوغان قائلا “إخوتي ممن يؤيدون حزب العدالة والتنمية، ومؤيدي أحزاب الشعب الجمهوري، والحركة القومية، والشعوب الديمقراطي (المعارضة)، أنتظر منكم التصويت لصالح الانتقال إلى النظام الرئاسي”.

يذكر أن البرلمان التركي أقر مشروع التعديل الدستوري الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية الحاكم، والمتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، في عملية تصويت سرية جرت في يناير/كانون الثاني الماضي.

وينص مشروع التعديل الدستوري على نقل السلطة التنفيذية من رئيس الحكومة إلى رئيس الدولة، ما قد يتيح لأردوغان البقاء في السلطة من عام 2014 حتى 2029.

وفي حال إقرار التعديل، لن يضطر الرئيس إلى قطع روابطه بحزبه السياسي عند انتخابه، وستشمل صلاحياته تعيين الوزراء وإقالتهم، وسيكون له نائب رئيس أو أكثر، كما سيكون بوسعه إصدار مراسيم.

وتثير مسألة تعزيز صلاحيات أردوغان مخاوف معارضيه الذين يتهمونه بسلوك منحى استبدادي وخاصة منذ محاولة الانقلاب الأخيرة في منتصف يوليو/تموز الماضي وحملة التطهير المكثفة التي تلتها.

في حين ترى القيادة التركية أن مثل هذا النظام ضروري لضمان الاستقرار على رأس الدولة وسيجعل النظام في تركيا شبيها بالأنظمة في دول مثل الولايات المتحدة وفرنسا.

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