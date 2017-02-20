كوريا الشمالية تحث ترامب على اتخاذ ” قرار شجاع”

حثت كوريا الشمالية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاتخاذ “قرار شجاع” لتغيير سياسة الإدارة الأمريكية تجاه بيونغ يانغ.

وقالت كوريا الشمالية في تصريحات نشرت اليوم الاثنين على صفحات الصحيفة المركزية لكوريا الشمالية “رودونغ سينمون”: بأنه” يتعين على الإدارة الأمريكية الحالية عدم اعتماد السياسة العدائية الفاشلة تجاه كوريا واتخاذ قرار شجاع كبير لتغيير المسار “.

وأشارت الصحيفة المركزية إلى أن الجهاز المركزي لحزب العمال الكوري يدعو إدارة ترامب لتجنب أخطاء سلفه ،باراك أوباما الذي كان يحلم ” بتغير” و انهيار” جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.

هذا وذكرت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية للأنباء اليوم، بأن كوريا الشمالية تذكر للمرة الأولي بهذا المنشور اسم ترامب بعد تنصيبه في 20 كانون الثاني/يناير.

وتصر كوريا الشمالية منذ فترة طويلة على تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة وتوقيع معاهدة سلام بين البلدين، لكن واشنطن ترفض حتى إمكانية مناقشة هذا.

يذكر أن الولايات المتحدة تحتفظ بشكل دائم على وجود أكثر من 28 ألف جندي في جنوب شبه الجزيرة الكورية، بما في ذلك توريدها لكورية الجنوبية أسلحة للدفاع عن نفسها من “تهديدات كوريا الشمالية.” من جانبها كوريا الشمالية تشير على التهديد الذي تشكله الولايات المتحدة، ما يحفزها على تنمية برامجها النووية والصاروخية، على الرغم من العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي.

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