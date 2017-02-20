2 مليار دولار من السعودية لليمن

وأتى تأكيد الرياض خلال زيارة قصيرة قام بها الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي إلى السعودية.حيث تم الوقوف خلال الزيارة عند المراحل اللاحقة للعمليات الميدانية التي يعد لها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بالتعاون مع التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لتحرير الشريط الساحلي وصولا إلى محافظة الحديدة وميدي”.

كما تناولت الزيارة مباحثات بشأن الوضع الاقتصادي الراهن لليمن وإمكانية دعم العملة الوطنية ووقف الانهيار الحاصل جراء “عبث الانقلابين وتخزينهم في الكهوف احتياطات البلد ومدخرات البنك المركزي التي نهبوها ويضاربون بها اليوم في السوق لسحب العملة الصعبة لخلق حالة من عدم الاستقرار كعادتهم في محاربة شعبنا اليمني بوسائلهم الإجرامية المختلفة” حسب الوكالة.

شار إلى أن الحوثيين الذين يسيطرون على مناطق عدة في اليمن، فرضوا بداية شهر فبراير/شباط سقفا على الواردات، ومنعوا التجار مؤقتا من شراء الدولار للحد من هبوط العملة المحلية “الريال”.

وجاء قرار الحوثيين عقب هبوط حاد في قيمة الريال الذي جرى تداوله عند 385 ريالا للدولار في عدن وما يصل إلى 330 ريالا للدولار في صنعاء. وكان سعر الريال قرب 310 ريالات للدولار في الأشهر الثلاثة الأخيرة.