قاسمي يرد على تصريحات السعودية واسرائيل في ميونخ

انتقدت الخارجية الإيرانية التصريحات السعودية والإسرائيلية بمؤتمر الأمن في ميونخ يوم الأحد، حول دعم إيران للإرهاب في المنطقة .

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي في تصريح صحفي “ليس من باب الصدفة ان تتوافق التصريحات السعودية والإسرائيلية حول إيران فهناك قرائن وإثباتات كثيرة تؤكد وجود تنسيق بين الدولتين في ملفات المنطقة وكلاهما يحاول تعويض خسائره بتحريك المجتمع الدولي على دولتنا”.

والجدير بالذكر أن مؤتمر ميونيخ للأمن، تأسس عام 1963 على شكل “اجتماع لمسؤولي الدفاع”، للبلدان الأعضاء في منظمة حلف شمال الأطلسي، وأصبح حالياً منتدى للنقاش الدولي، يجتمع فيه السياسيون والدبلوماسيون والضباط العسكريون ورجال الأعمال والعلماء والشخصيات العامة من أكثر من 40 دولة من الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي وغيرهم من دول العالم، التي تلعب دوراً هاماً على الساحة الدولية، مثل — روسيا والصين واليابان والهند وغيرها. ويعقد المؤتمر هذا العام بين 17 و19 شباط/فبراير 2017، وسيتوجه لحضوره وفد روسي رفيع المستوى.

وتجدر الإشارة إلى أن الجلسة الأخيرة لهذا المؤتمر، عقدت خلال العام الماضي 2016، بين 12 و 14 شباط/فبراير 2016، وشارك الوفد الروسي في المؤتمر حينها، برئاسة رئيس الوزراء دميتري ميدفيديف.

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