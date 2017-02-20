الجبهة الجنوبية تحاصر مدنيي حوض اليرموك من جديد

أغلقت ميليشيا الجبهة الجنوبية إحدى ميليشيات الجيش الحر الطريق المؤدية إلى منطقة حوض اليرموك الخاضعة لسيطرة جيش الخالد المتهم بمبايعته لتنظيم داعش في ريف درعا.

وتهدف الميليشيا من اغلاق الطريق إلى ابتزاز جيش خالد عبر الضغط على المدنيين الذين حوصروا بدون أي منفذ للخروج من الحوض، حيث كان يعتبر الطريق الذي تم اغلاقه صلة الوصل الوحيدة بين المدنيين وحاجاتهم الأساسية من غذاء ودواء.

وتشهد منطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي منذ أكثر من ثلاثة أشهر اشتباكات عنيفة بين فصائل الجيش الحر من جهة، و”جيش خالد بن الوليد” المتهم بمبايعة تنظيم داعش من جهة أخرى، في ظل أوضاع إنسانية شديدة الصعوبة أثرت على نحو 48 ألف مواطن مدني من سكان المنطقة.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

