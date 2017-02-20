في قانون الانتخاب.. العودة إلى طرح “باسيل”

كشفت مصادر في حزب “القوات” في حديث لصحيفة “الأخبار” إلى أنه “على القوى السياسية أن تأخذ في الاعتبار المعطى الجديد، وأن رفض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة يؤكّد أن الستين غير قابل للبحث حتّى، وهذا من شأنه أن يحمل طبّاخي القانون إلى الإسراع في ولادة مشروع توافقي يدفن الستين إلى غير رجعة”.

وأوضحت المصادر أن “البحث عاد في الصيغة المختلطة الأخيرة التي سبق أن طرحها وزير الخارجية جبران باسيل في اللجنة الرباعية، وأن البحث يجري حالياً بين حزب القوات والتيار الوطني الحر وتيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي”.

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