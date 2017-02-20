المجتمع الدولي الذي تباكى على سوريا.. أين هو من تركيا؟!

في الوقت الذي يسعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى تغيير نظام الحكم في تركيا من النظام البرلماني إلى الرئاسي، ليصبح صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في بلاده وينتقم من معارضيه، يبرز الدستور السوري الجديد الذي أعدته روسيا، والذي يغير نظام الحكم في سوريا من النظام الرئاسي إلى النظام البرلماني، بموافقة ومباركة الرئيس التركي الذي أصبح لاعباً أساسيا في الورقة السورية.

وبغض النظر عن أيهما أفضل البرلماني أم الرئاسي، أي مفارقة هذه؟!، ترى ألا ترى ذات الدول التي تدخلت في سوريا بحجة دعم المعارضة والديمقراطية، ألا ترى توجهات الديكتاتور التركي الذي يحاول خنق شعبه معارضين ومؤيدين أكثر فأكثر؟.

ولماذا دائما في سوريا الكل معني بالتدخل فيما يسرح الرئيس التركي ويمرح، يعتقل ويسجن، يخون ويتهم الآلاف من شعبه منذ بدء الانقلاب ذاك الذي تحول إلى نقطة إيجابية لأردوغان، ما يضع العديد من إشارات الاستفهام حول من قام به وهل كان حقاً انقلابا بمعنى الكلمة؟!.

منذ الشهر السابع من العام الماضي وهو توقيت اعلان الانقلاب في تركيا وحتى اليوم، آلاف المعتقلين على يد النظام التركي الذي لم يوفر أستاذاً جامعياً ولا موظفاً عادياً ولا حتى عسكرياً في صفوف الجيش التركي، ناهيك عن إسكات عشرات الوسائل الاعلامية التي تخص المعارضة التركية، كل هذا ولم يتحرك اي طرف دولي ليسأل ماذا جرى ولماذا فعلت ذلك يا أردوغان.

بالمقابل نجد العفو الدولية وفي توقيت غريب تسأل الرئيس السوري وتتهم الدولة السورية بارتكاب المجازر بحق معتقلي سجن صيدنايا الذين بمجملهم من الإرهابيين والقتلة المتعطشين للدماء والقتل، ألم نرى سابقاً كيف أن قيادات النصرة وجيش الاسلام كانوا أحد المعتقلين الذين أفرج عنهم بموجب مرسوم عفو رئاسي ليعودوا من جديد إلى سابق غيهم في قتل وتشريد الشعب السوري.

إن الوقائع السابقة تفيد كل من يريد الخير لهذا الوطن، سوريا، المثقلة بهمومها وهموم شعبها، المشكلة حقاً أن من يريدون الخير لهذا الوطن قلة قليلة جداً، والمشكلة الأكبر أن من يريد الخير حقاً ليس بمكانة تؤهله لاستحضار هذا الخير، فالمجتمع الغربي يصم أذنه عن كل ما يدعم الدولة السورية، أوليست كفريا والفوعة المحاصرتين أكبر مثال على ذلك؟.

المصدر-خاص الحدث نيوز

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