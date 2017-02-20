قوانين للإعلام على طاولة الحكومة

علمت “الأخبار” أن مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم المعدّة في وزارة الإعلام حطت على مكتب الأمانة العامة لمجلس الوزراء، على أن تلحقها في المرحلة الثانية قوانين جديدة أخرى.

ووفقاً للمعلومات، فإن أبرز القوانين المقترحة هو اقتراح قانون تحميل الدولة اللبنانية تكاليف الضمان الاجتماعي للصحافيين والعاملين في القطاع. وبذلك، يكفل الصحافيون “ضمانهم”، وتسقط من يد أصحاب الوسائل الإعلامية ذريعة التكلفة، للتهرّب من ضمان بعض الموظّفين لديهم. كما تجد وسائل الإعلام نفسها متحرّرة من التكلفة المالية الشهرية لضمان موظّفيها، بما يسمح أن تُقَدِّم جزءاً منها كزيادة على الرواتب أو للتطوير. ومن بين الاقتراحات اثنان، الأوّل عنوانه إعفاء وسائل الإعلام من الرسوم والعلاوات البلدية (الأشغال العامة، رسوم أعمال، مشاريع…)، وإجراء تعديلات على ضريبة القيمة المضافة لكلّ ما يتعلّق بالقطاع، فيما يقترح الثاني إجراء تسوية بين الدولة ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة، حول قيمة الرّسوم وبدلات الإيجار السنوي المترتبة على وسائل الإعلام (بدل إيجار التردّدات).

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