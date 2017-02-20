بكركي تعلق على زيارة لوبان إلى لبنان

كشفت مصادر بكركي لصحيفة “الجمهوريّة” إلى إنّ “مَجيء المرشحة الرئاسية الفرنسية مارين لوبن والمرشحين الفرنسين الى لبنان مهمّ جدّاً، وهو يندرج في إطار العلاقات التاريخية بين لبنان وفرنسا عموماً، وبين الموارنة والفرنسيين خصوصاً”.

وأكدت المصادر على أنّ “زيارة المرشحين الفرنسيين تأتي أيضاً ضمن سياق دور لبنان في المنطقة وأهميته”، لافتة إلى أن “البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي سيَطّلع من لوبن على مجريات المعركة الرئاسيّة الفرنسيّة، كذلك سيتمّ البحث في قضية مسيحيّي الشرق وما عانوه من تهجير إضافة الى أزمة المنطقة وحروبها والأوضاع الداخلية والعلاقات اللبنانية – الفرنسيّة”.

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