نشرت عارضة الأزياء التونسية ريم السعيدي، صورة جديدة تجمعها بمقدّم البرامج وسام بريدي، وهو يحضنها، عبر تطبيق الصور “انستغرام”.

وفي تعليقها على الصورة، اعترفت السعيدي بحبها لوسام من خلال رسالة جرية، قالت فيها: “إن كنت أعلم ما هو الحب، فذلك بسببك أنت” (If I know what love is, it is because of you)، مرفقة إياه بوسم (Hashtag) رجلي، حبي، كلّي وسعادتي.

