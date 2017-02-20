الغوطة الشرقية على موعد مع التصعيد

بعد رفضها لاتفاق المصالحة مع الجيش السوري أعلنت الميليشيات المسلحة في الغوطة الشرقية بريف دمشق الشرقي وفي حي القابون، عن تشكيل جبهة لمواجهة إعلان الجيش السوري البدء بعملية عسكرية لاستعادة القابون وبرزة من براثن المسلحين.

ورغم أن الميليشيات التي وقعت على تشكيل الجبهة هي على خلاف في إدلب إلا أنها أعلنت الاتفاق في الغوطة الشرقية خصوصاً وأن التصعيد في هذا الوقت أتى بأمر مباشر من قبل مشغليهم للتأثير في مسار مفاوضات أستانا وجنيف، ووقع على الاتفاق كل من ميليشيات جيش الإسلام، فيلق الرحمن، فجر الأمة، أحرار الشام، تحرير الشام “النصرة سابقاً” ، اللواء الأول.

وكان الجيش السوري قد حاول التوصل لاتفاق مع مسلحي برزة والقابون على غرار المصالحات الماضية إلا أن النصرة وباقي الميليشيات رفضوا الاتفاق فقام الجيش السوري بإعلان بدء عملية واسعة لاستعادتهما.

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