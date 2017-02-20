جابر: لنعرف ما لنا وما علينا

رحب النائب ياسين جابر خلال افتتاح مطعم في كفرجوز – النبطية ب “المبادرات الفردية في القضاء والتي توفر وظائف حيوية واقتصادية عدة”.

وقال: “بعد الجولة التي قمت بها في السوق التجاري في النبطية في اطار مهرجان التسوق – بياع الفرح شعرت بسعادة إذ هناك على أقل من 100 كلم حرب عالمية ثالثة، لدينا أعداء الارهاب والنزوح الكبير الذي يعاني منه لبنان والمنطقة، لدينا التحدي المالي والاقتصادي، طبعا هناك التهديدات الاسرائيلية التي تهدد لبنان يوميا وأخر تهديد ما جاء على لسان المندوب الاسرائيلي في الامم المتحدة، رغم كل ذلك نرى اللبنانيين ان كان في المغتربات او في مناطقهم يتشجعون ويقيمون المشاريع التي تجعلنا نشعر بالفخر بهم”.

وأضاف: “كمسؤولين وكنواب وكحكومة يجب ان نؤمن لكم الظروف الافضل لكي تستطيعواان تحققواالنجاح،إن شاء الله نستطيع أن نضع البلد على سكة التعافي،إن شاء الله مع العهد الجديد والحكومة نبدأ بمعالجة مرض تفشى فينا منذ أعوام، فليقروا الموازنة لتعرف البلد ما لها وما عليها ماليا، لكي يستعيد الشعب ثقته بحكومته وبدولته، كما ان محاربة الفساد أمر مهم جدا وهناك خطوات أخرى يجب القيام بها كالكهرباء والمياه وأمور خدماتية مختلفة وهي أقل ما يمكن أن تقدمه الدولة لمواطنيها”.

وختم: “النبطية الى الامام وان شاء الله تزدهر أكثر. وما يفرح قلوبنا هو العودة من بيروت والضاحية الى النبطية وهو ما نشعر به في ازمة السير وزيادة عدد الشقق والطلاب في الجامعات والمدارس، وهذا يبشر بالخير”.

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