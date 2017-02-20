كيف سيكون الطقس غداً.. ؟!

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة، كما يحتمل تكون الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية ليلا وصباح اليوم التالي، وجاء في النشرة الآتي:

-الحالة العامة: طقس مستقر على الحوض الشرقي للمتوسط.

-الطقس غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة، كما يحتمل تكون الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية ليلا وصباح اليوم التالي، أما يوم الأربعاء فيكون غائما جزئيا مع ارتفاع درجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال، كما يتكون الضباب على المرتفعات ليلا.

– الحرارة على الساحل من 8 الى 19 درجة، فوق الجبال من 3 الى 12 درجة، الأرز من -5 الى 6 درجات، في الداخل 1 الى 16 درجة.

-الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية شرقية، سرعتها بين 10 و30 كلم/س.

-الإنقشاع: جيد.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 20 و 60 %.

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج حرارة سطح الماء: 17 درجة.

-الضغط الجوي: 767 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 06:18 ساعة غروب الشمس: 17:26.

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