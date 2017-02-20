استشهاد ثلاثة أطفال بانفجار لغم غرب الرمادي

استشهد 3 أطفال كانوا يرعون الماشية الأحد 19 فبراير/شباط غرب العراق بانفجار لغم زرعه تنظيم داعش على جانب الطريق.

وقال مدير ناحية البغدادي، شرحبيل العبيدي، إن “ثلاثة أطفال قتلوا الأحد بواسطة عبوة ناسفة زرعها تنظيم داعش في جزيرة البغدادي شمال ناحية البغدادي (90 كم غرب الرمادي)..ولقوا حتفهم على الفور”.

وأشار العبيدي إلى أن الضحايا الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و13 عاما، كانوا يرعون الأغنام عندما انفجر اللغم.

وناشد مدير ناحية البغدادي، “الجهد الهندسي في القوات الأمنية” إجراء مسح على مخلفات داعش في جزيرة البغدادي حفاظا على سلامة المدنيين من تلك العبوات الناسفة والالغام.

يذكر أن جزيرة البغدادي تم تحريرها منتصف العام الماضي، فيما فخخ تنظيم “داعش” جميع البنى التحتية في الجزيرة ومناطق الأنبار الأخرى قبل تحريرها وهروبه منها.

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