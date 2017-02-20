الاتصال الأهمّ للحريري !

في تطوّر بارز على صعيد علاقة رئيس الحكومة سعد الحريري بالسعوديّة، أعلن في وقتٍ متأخر من ليل أمس عن اتصال هاتفي بين الحريري وولي ولي العهد السعودي.

وكالة الأنباء السعوديّة أوضحت أنّه “جرى اتصال هاتفي اليوم بين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ودولة رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري.

وتم خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومستجدات الأوضاع في المنطقة”.

ويعتبر هذا الاتصال، وهو الأول على هذا المستوى منذ تولّي الحريري رئاسة الحكومة، مهمّا جدّاً وقد يكون مؤشّراً لزيارة قريبة يقوم بها الحريري إلى المملكة العربيّة السعوديّة لتكون زيارته الخارجيّة الرسميّة الأولى، ولتشكّل مدخلاً لزيارات أخرى لرئيس الحكومة. علماً أنّ معلومات كانت سُرّبت منذ فترة عن جولة عربيّة للحريري في نهاية الشهر الجاري تبدأ من السعوديّة، من دون أن يتمّ الإعلان رسميّاً عنها.

هذا، وكانت علاقة الحريري بالمملكة محطّ تحليلات كثيرة في الفترة الأخيرة، إلا أنّ هذا الاتصال الهاتفي بين الحريري والأمير محمد بن سلمان، الشخصيّة القويّة في السعوديّة، ستشكّل، من دون أدنى شكّ، تحوّلاً إيجابيّاً في هذه العلاقة لا بدّ أن تُترجم قريباً، خصوصاً عبر زيارة الحريري الى السعوديّة، بالإضافة إلى انعكاسها الإيجابي المحتمل على الملف الشخصي المهني للحريري في المملكة.

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