هل ستزود روسيا السعودية بالأسلحة؟

أعلنت الهيئة الروسية للتعاون العسكري التقني أنها تجري مباحثات مع الرياض حول توريد أسلحة وآليات عسكرية روسية إلى السعودية، مؤكدة في الوقت ذاته عدم توريد أسلحة هجومية إلى إيران.

وقال نائب مدير الهيئة الفدرالية ألكسي فرولكين أثناء معرض “آيديكس 2017” في أبو ظبي الاثنين 20 فبراير/شباط، “نجري مباحثات مع المملكة، ونحن مستعدون لتطوير علاقات متكاملة في مجال التعاون العسكري التقني. ونعول على تحقيق نتيجة إيجابية”.

يذكر في هذا السياق أن فلاديمير كوجين، مساعد الرئيس الروسي لشؤون التعاون العسكري التقني قال في مايو/أيار الماضي لوكالة “إنترفاكس” إن موسكو تجري مع السعودية مباحثات حول توريد مختلف أنواع الأسلحة الروسية، بما في ذلك طائرات حربية.

من جانبه أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ديسمبر/كانون الأول عام 2015، إلى أن موسكو تدرس التعاون مع السعودية في المجال العسكري، مضيفا أن الحديث يدور عن خطة كاملة تقيم بمليارات الدولارات.

من جهة أخرى أكد فرولكين أن موسكو لا تصدر أي أسلحة هجومية إلى إيران، قائلا: “نفذنا الصفقة حول تزويد جمهورية إيران الإسلامية بصواريخ “إس-300″. ومن السابق لأوانه الحديث عن توريد مروحيات أو دبابات أو طائرات أو غيرها من الآليات العسكرية إلى إيران في ظروف العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي”.

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