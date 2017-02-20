روسيا: خطة “تأجير القرم” سخيفة كتأجير القمر

أعلن مجلس الاتحاد الروسي أن خطة النائب الأوكراني أندريه أرتيومنكو حول تأجير القرم لروسيا ورفع العقوبات عن موسكو خطة سخيفة وغير مقبولة، ولم يتم التنسيق بشأنها مع الجانب الروسي.

وقال فيكتور أوزيروف رئيس لجنة الدفاع والأمن التابعة لمجلس الاتحاد الروسي الاثنين 20 فبراير/شباط، “هذه الاقتراحات سخيفة وغير مقبولة لروسيا، ولم يتم التنسيق بشأنها مع موسكو”، مضيفا أن روسيا تقوم بتطوير علاقاتها بالولايات المتحدة بنفسها ولا تحتاج إلى “خدمات نواب البرلمان الأوكراني”.

وأكد أوزيروف: “تلك أفكار لنائب أوكراني لا تمت إلينا بصلة “.

من جانبه امتنع الكرملين عن التعليق على الخطة المذكورة، وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف الاثنين إنه لا يعرف شيئا عن “خطة أرتيومنكو” حول تسوية الأزمة الأوكرانية ورفع العقوبات المفروضة على روسيا.

من جهة أخرى، اعتبرت سلطات القرم اقتراحات أرتيومنكو غير مجدية، وقال غيورغي مرادوف نائب رئيس الوزراء في حكومة القرم إن خطة تأجير القرم تشبه “خطة تأجير القمر أو ممتلكات الجيران”.

أفادت تقارير إعلامية في وقت سابق بأن النائب الأوكراني أندريه أرتيومنكو سلم لواشنطن خطة لتسوية الأزمة الأوكرانية تقضي بإجراء استفتاء عام لتأجير القرم لروسيا لمدة تصل إلى 100 عام، كما تتضمن الخطة “سحب القوات الروسية من شرق أوكرانيا” وتطبيع العلاقات بين البلدين ورفع العقوبات المفروضة على روسيا.

تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن شبه جزيرة القرم انضمت إلى روسيا في 2014 بعد إجراء استفتاء عام في هذا الإقليم. من جهة أخرى نفت موسكو رسميا ومرارا وجود أي قوات روسية في منطقة النزاع بشرق أوكرانيا.

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