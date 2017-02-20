بالفيديو… صاروخ روسي يدمر مقرا قياديا لـ”داعش”

20 فبراير, 2017 - 11:39 صباحًا المصدر: الدفاع الروسية
بالفيديو… صاروخ روسي يدمر مقرا قياديا لـ”داعش”

نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطعا مسجلا يظهر تدمير مقر لقيادات تنظيم “داعش” في مدينة الرقة السورية بواسطة صاروخ مجنح من طراز ” Х-101″.

المصدر: الدفاع الروسية
20 فبراير, 2017

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