رئيس استخبارات السعودية في زيارة سرية الى تل أبيب

أكد مصدر خليجي مطلع, أن وفدا رسمياً من السعودية وصل الى ” تل أبيب ” في الساعات القليلة الماضية، حاملا رسالة من حكامها الى رئيس وزراء الكيان الاسرائيلي في اطار علاقات التحالف والتنسيق القائمة بين النظام السعودي وكيان العدو، خاصة في الميدان الأمني.

وقال المصدر أن الفريق خالد الحميدان رئيس استخبارات السعودية يرأس هذا الوفد الذي يضم أحد مستشاري وزير دفاع السعودي نجل الملك المريض محمد بن سلمان، واشار المصدر الى أن هذه الزيارة السرية تأتي غداة لقاء بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن، وحملة التحريض والتهديد التي تطلقها الادارة الامريكية ضد ايران.

وأضاف المصدر الى أن عددا من المستشارين العسكريين من الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة كانوا قد وصلوا الى الرياض نهاية الاسبوع الماضي للانضمام الى غرفة العمليات الارهابية التي تشرف على الحرب البربرية التي تقودها مملكة بني سعود على الشعب اليمني، وتضم مستشارين من جنسيات مختلفة بينهم صهاينة يشرفون على توجيه الطائرات الحربية التي تقصف الاراضي اليمنية، وكان آخرها قصف بيت عزاء للسيدات استشهد خلاله أكثر من عشر نساء وجرح أخريات.

وكانت مصادر استخبارية قد تحدثت عن وجود سرب من الطائرات الحربية الاسرائيلية في مطارات حربية سعودية أحدها في منطقة تبوك.

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